Меркель рассказала в мемуарах, какое впечатление на нее произвел Путин

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах под названием "Свобода: Воспоминания 1954-2021" пишет о своих многочисленных встречах с Владимиром Путиным и вспоминает, какое впечатление произвел на нее кремлевский правитель. Отрывки из воспоминаний Меркель публикует Die Zeit, сообщает Европейская правда.

Описывая Путина, бывший немецкий канцлер вспоминает, что он произвел на нее впечатление человека, который отчаянно стремится, чтобы его воспринимали серьезно.

"Я воспринимала его как человека, который не хотел, чтобы его не уважали, и был готов наброситься в любой момент. Вы можете считать это ребячеством и презрением, вы можете покачать головой. Но это означало, что Россия никогда не исчезнет с карты мира" , – отмечает она.

В одном месте Меркель, вероятно, предполагает, что решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году было приурочено к ее уходу с должности.

"Вы не всегда будете канцлером, а потом они присоединятся к НАТО", – сказал он об Украине. "И я хочу это предотвратить" , – приводятся слова Путина в книге.

По ее словам, некоторые лидеры стран Центральной и Восточной Европы выдают желаемое за действительное:

"Похоже, они хотят, чтобы страна просто исчезла, чтобы ее не существовало. Я не могу их обвинять... Но Россия, обладающая мощным ядерным оружием, все же существует".