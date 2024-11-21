На Заході сумніваються, що РФ атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою – ABC News

Західний посадовець заявив, що російська атака 21 листопада не схожа на атаку із використанням міжконтинентальної балістичної ракети. Про це він заявив у коментарі ABC News, повідомляє Європейська правда.

Як відомо, у четвер, 21 листопада, Росія здійснила ракетний удар по території України, зокрема по Дніпру. Повітряні сили Збройних Сил України писали про те, що ворог міг вдарити по місту міжконтинентальною балістичною ракетою.

За словами західного посадовця, така атака не була схожа на запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Він вважає, що це була балістична ракета, передають журналісти.

Як передає видання, Москва не одразу підтвердила цю заяву, а речник Кремля Дмітрій Пєсков відмовився від коментарів, заявивши, що таке питання слід адресувати Міністерству оборони Росії.

Нагадаємо, у вівторок, 19 листопада, правитель Росії Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.