На Западе сомневаются, что РФ атаковала Днепр межконтинентальной ракетой – ABC News

Западный чиновник заявил, что российская атака 21 ноября не похожа на атаку с использованием межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом он заявил в комментарии ABC News, сообщает Европейская правда.

Как известно, в четверг, 21 ноября, Россия осуществила ракетный удар по территории Украины, в частности по Днепру. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины писали о том, что враг мог ударить по городу межконтинентальной баллистической ракетой.

По словам западного чиновника, такая атака не была похожа на запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Он считает, что это была баллистическая ракета, передают журналисты.

Как передает издание, Москва не сразу подтвердила это заявление, а представитель Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев, заявив, что такой вопрос следует адресовать Министерству обороны России.

Напомним, во вторник, 19 ноября, правитель России Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.