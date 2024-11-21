Зеленський підтвердив, що РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зранку 21 листопада росіяни вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

Про це він сказав﻿ у зверненні, оприлюдненому у соцмережах.

"Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною" , – заявив президент.

Він додав, що "Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук".

Коментуючи російський удар Зеленський сказав:

"Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети".