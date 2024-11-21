Зеленский подтвердил, что РФ ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что с утра 21 ноября россияне ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой.

Об этом он сказал в обращении, обнародованном в соцсетях.

"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой" , – заявил президент.

Он добавил, что "Путин делает все что угодно, только бы не дать соседу вырваться из его рук".

Комментируя российский удар, Зеленский сказал:

"Сегодня же наш сумасшедший сосед еще раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится. Боится настолько, что применяет уже новые ракеты".