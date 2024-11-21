МКС видав ордери на арешт прем'єра та ексміністра оборони Ізраїлю

21 листопада Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Ґалланта, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Ізраїль подав дві скарги у вересні цього року. Перша стосувалася оскарження юрисдикції МКС щодо ситуації в Палестині, друга вимагала надіслати нове повідомлення про відкриття розслідування.

Однак суд визнав дії Ізраїлю передчасними і зазначив, що підстав для перегляду юрисдикції та видачі нового повідомлення немає.

Ордери на арешт

МКС видав ордери на арешт Нетаньяху і Галланта за "злочини проти людяності та воєнні злочини, імовірно скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року". Ці злочини включають використання голоду як методу війни, вбивства, переслідування та інші нелюдські дії. Суд зазначив, що обидва підозрюваних несуть відповідальність як співвиконавці та як цивільні начальники.

Ордери мають гриф "таємно", щоб забезпечити захист свідків і безпеку розслідування. Однак інформація про справи була частково розкрита в інтересах жертв.

МКС підкреслив, що юрисдикція суду поширюється на Сектор Гази, Західний берег і Східний Єрусалим.

Це рішення знаменує важливий етап у розслідуванні ситуації в Палестині, підкреслюючи прагнення МКС до забезпечення міжнародного правосуддя.

У травні головний прокурор МКС Карім Хан оголосив про свої наміри домогтися видачі ордера на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара, що викликало широкий резонанс у світовому співтоваристві. Ізраїль висловив невдоволення у зв'язку з обговоренням можливості арешту прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Плани МКС щодо видачі ордера на арешт Нетаньяху також викликали різку реакцію президента США Джо Байдена, який висловив своє обурення.

Своєю чергою, спікер Палати представників США Майк Джонсон попередив, що США можуть запровадити санкції проти МКС, якщо рішення про арешт ізраїльського прем'єра буде ухвалено.

Крім того, у червні Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової були пов'язані не з повномасштабним вторгненням РФ в Україну та російськими воєнними злочинами, а з депортацією українських дітей.

МКС та Римський статут

Римський статут - це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд (МКС).

МКС - це постійний міжнародний суд, який має юрисдикцію щодо чотирьох найтяжчих злочинів, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.

Станом на 25 червня 2024 року, 137 країн підписали Римський статут, а 123 - ратифікували його.