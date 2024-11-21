МУС выдал ордера на арест премьера и экс-министра обороны Израиля

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) отклонил жалобы Израиля на юрисдикцию суда по ситуации в Палестине и выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Израиль подал две жалобы в сентябре этого года. Первая касалась оспаривания юрисдикции МУС по ситуации в Палестине, вторая требовала направить новое уведомление об открытии расследования.

Однако суд признал действия Израиля преждевременными и отметил, что оснований для пересмотра юрисдикции и выдачи нового уведомления нет.

Ордера на арест

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта за "преступления против человечности и военные преступления, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года". Эти преступления включают использование голода как метода войны, убийства, преследования и другие бесчеловечные действия. Суд отметил, что оба подозреваемых несут ответственность как соисполнители и как гражданские начальники.

Ордера имеют гриф "секретно", чтобы обеспечить защиту свидетелей и безопасность расследования. Однако информация о делах была частично раскрыта в интересах жертв.

МУС подчеркнул, что юрисдикция суда распространяется на Сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

Данное решение знаменует важный этап в расследовании ситуации в Палестине, подчеркивая стремление МУС к обеспечению международного правосудия.

В мае главный прокурор МУС Карим Хан объявил о своих намерениях добиться выдачи ордера на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара, что вызвало широкий резонанс в мировом сообществе. Израиль выразил недовольство в связи с обсуждением возможности ареста премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху также вызвали резкую реакцию президента США Джо Байдена, который выразил свое возмущение.

В свою очередь, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что США могут ввести санкции против МУС, если решение об аресте израильского премьера будет принято.

Кроме того, в июне Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ордера были связаны не с полномасштабным вторжением РФ в Украину и российскими военными преступлениями, а с депортацией украинских детей.

МУС и Римский статут

Римский статут - это международный договор, который учредил Международный уголовный суд (МУС).

МУС - это постоянный международный суд, который имеет юрисдикцию в отношении четырех самых тяжких преступлений, вызывающих беспокойство международного сообщества: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

По состоянию на 25 июня 2024 года, 137 стран подписали Римский статут, а 123 - ратифицировали его.