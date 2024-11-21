"Укренерго" знову оновив графіки: відключень буде більше

В Україні у четвер, 21 листопада, екстрено було змінено графіки відключення електроенергії. Тепер світло вимикатимуть у трьох та чотирьох черг одночасно.﻿ Про це йдеться у повідомленні "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Надалі вони будуть застосовуватись так:

14:00 - 19:00 - три черги відключень;

19:00 – 22:00 - одна черга відключень.

В "Укренерго" зауважили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго. Українців просять економно споживати електроенергію в періоди, коли світло повертається.

Повернення графіків відключення світла в Україні

У неділю, 17 листопада, Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до повернення графіків відключення електроенергії.

Також сьогодні вранці графіки відключень світла в Україні було також змінено. Це пов'язано з тим, що зранку росіяни завдали ракетного удару по Україні.