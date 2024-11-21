"Укрэнерго" снова обновил графики: отключений будет больше

В Украине в четверг, 21 ноября, экстренно были изменены графики отключения электроэнергии. Теперь свет будут выключаться в три и четыре очереди одновременно.﻿ Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

В дальнейшем они будут применяться следующим образом:

14:00 – 19:00 – три очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Напомним, актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго. Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда свет возвращается.

Возврат графиков отключения света в Украине

В воскресенье, 17 ноября, Россия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к возвращению графиков отключения электроэнергии.

Также сегодня утром графики отключений света в Украине были также изменены. Это связано с тем, что утром россияне нанесли ракетный удар по Украине.