Британський уряд і опозиція висловилися за продовження підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон буде підтримувати Україну всім необхідним доти, доки це буде потрібно. Його підтримала нова лідерка Консервативної партії Кемі Баденок.﻿ Про це пише The Guardian, повідомляє Укрінформ.

«Ми послідовно заявляли, що зробимо все можливе, щоб підтримати Україну і поставити її в найкраще становище до зими. Підтримка України з боку Британії завжди спрямована на самооборону. Вона є пропорційною, скоординованою і швидкою, є відповіддю на дії Росії і відповідає міжнародному праву згідно зі статтею 51 Статуту ООН» , – наголосив Стармер під час виступу у парламенті.

Він зазначив, що Росія може відвести свої війська і закінчити цю війну хоч завтра.

«Але доти ми будемо відстоювати те, що вважаємо правильним, заради безпеки України та нашої власної безпеки, і підтримуватимемо Україну всім необхідним доти, доки це буде потрібно» , - підкреслив британський прем’єр-міністр.

Стармер також сказав, що пишається парламентом, який демонструє міжпартійну підтримку України протягом більш ніж 1000 днів розв’язаної РФ війни.

Своєю чергою нова лідерка Консервативної партії Кемі Баденок також висловилась за необхідність підтримувати Україну.