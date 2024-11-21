Британское правительство и оппозиция высказались за продолжение поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет поддерживать Украину всем необходимым, пока это будет нужно. Его поддержала новая лидер Консервативной партии Кэми Баденок. Об этом пишет The Guardian, сообщает Укринформ.

«Мы последовательно заявляли, что сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину и поставить ее в лучшее положение к зиме. Поддержка Украины со стороны Великобритании всегда направлена на самооборону. Она пропорциональна, скоординирована и быстрая, она является ответом на действия России и соответствует международному праву согласно статье 51 Устава ООН» , – подчеркнул Стармер во время выступления в парламенте.

Он отметил, что Россия может отвести свои войска и закончить эту войну хоть завтра.

«Но до этого мы будем отстаивать то, что считаем правильным, ради безопасности Украины и нашей собственной безопасности, и будем поддерживать Украину всем необходимым, пока это будет нужно» , - подчеркнул британский премьер-министр.

Стармер также сказал, что гордится парламентом, демонстрирующим межпартийную поддержку Украины в течение более чем 1000 дней развязанной РФ войны.

В свою очередь новый лидер Консервативной партии Кэми Бадёнок также высказался за необходимость поддерживать Украину.