Amnesty International розкритикувала Байдена за передачу Україні протипіхотних мін

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила і назвала "необачним" рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну, та закликала переглянути його.﻿﻿ З посиланням на пресреліз Amnesty International.﻿, повідомляє Українська правда.

"Це необачне рішення і крок назад, що глибоко розчаровує, для президента, який колись визнавав, що міни збільшують ризик завдання шкоди цивільним особам. Гнітюче і, чесно кажучи, шокуюче, що президент Байден ухвалив настільки значуще й небезпечне рішення якраз перед тим моментом, як його спадщина на державній службі буде остаточно закріплена в історії" , - заявив директор Amnesty International США з адвокації в Європі та Центральній Азії:

Правозахисники зазначили, що протипіхотні міни за своєю суттю є невибірковою зброєю, яка калічить і вбиває мирних жителів ще довгий час після закінчення конфліктів, і їм не повинно бути місця в арсеналі жодної з країн".

Також в Amnesty International вважають, що попри російські агресію, "міни не можуть бути відповіддю на завдання забезпечення безпеки мирних жителів".