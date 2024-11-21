Amnesty International раскритиковала Байдена за передачу Украине противопехотных мин

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила и назвала "опрометчивым" решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину, и призвала пересмотреть его.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-релиз Amnesty International.﻿, сообщает Украинская правда.

"Это опрометчивое решение и глубоко разочаровывающий шаг назад для президента, который когда-то признавал, что мины увеличивают риск нанесения вреда гражданским лицам. Удручающе и, честно говоря, шокирующе, что президент Байден принял столь значимое и опасное решение как раз перед тем моментом, как его наследие на государственной службе будет окончательно закреплено в истории" , - заявил директор Amnesty International США по адвокации в Европе и Центральной Азии.

Правозащитники отметили, что противопехотные мины по своей сути являются неизбирательным оружием, которое калечит и убивает мирных жителей еще долгое время после окончания конфликтов, и им не должно быть места в арсенале ни одной из стран".

Также в Amnesty International считают, что несмотря на российские агрессию, "мины не могут быть ответом на задачу обеспечения безопасности мирных жителей".