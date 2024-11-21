У МЗС прийняли копії вірчих грамот новопризначеного посла Китаю

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китаю в Україні Ма Шенкуня. Відсьогодні він розпочинає роботу у Києві. З посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"21 листопада заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкуня" , - йдеться в повідомленні.

Заступник міністра привітав китайського високопосадовця з початком його дипломатичної місії в Україні та відзначив позитивну динаміку активізації українсько-китайського політичного діалогу у цьому році.

Сторони також обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема у контексті використання значного потенціалу торговельно-економічної співпраці між Україною та Китаєм, а також взаємодії двох країн у багатосторонніх форматах.

Зазначимо, Китай стверджує, що займає нібито нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Проте китайські компанії продовжують постачати Росії товари подвійного значення. Офіційно не було зафіксовано передачу китайської зброї Москві.

Водночас ЗМІ вже неодноразово повідомляли про передачу Росії зброї. А у ЄС заявили, що мають "переконливі" докази щодо постачання та готують санкції проти Китаю.

Також Китай розробив власний так званий "мирний план" щодо України. В Україні його розкритикували. Президент Володимир Зеленський назвав альтернативні мирні ініціативи деструктивними.