В МИД приняли копии верительных грамот новоназначенного посла Китая

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Китая в Украине Ма Шенкуня. С сегодняшнего дня он начинает работу в Киеве. Со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"21 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у назначенного посла Китайской Народной Республики в Украине Ма Шенкуня" , - говорится в сообщении.

Замминистра поздравил китайского чиновника с началом его дипломатической миссии в Украине и отметил позитивную динамику активизации украинско-китайского политического диалога в этом году.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, в контексте использования значительного потенциала торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Китаем, а также взаимодействия двух стран в многосторонних форматах.

Отметим, Китай утверждает, что занимает якобы нейтральную позицию относительно войны России против Украины. Однако китайские компании продолжают поставлять России товары двойного значения. Официально не было зафиксировано передачу китайского оружия Москве.

В то же время СМИ уже не раз сообщали о передаче России оружия. А в ЕС заявили, что имеют "убедительные" доказательства относительно поставок и готовят санкции против Китая.

Также Китай разработал собственный "мирный план" по Украине. В Украине его раскритиковали. Президент Владимир Зеленский назвал альтернативные мирные инициативы деструктивными.