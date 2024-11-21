У Нідерландах заявили про готовність заарештувати Нетаньягу

Нідерланди дотримуватимуться ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) й арештують прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта, якщо ті приїдуть у країну, повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп сказав під час виступу в парламенті із посиланням на NOS.

За словами глави нідерландського МЗС, "Нідерланди на 100% виконують Римський статут", на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Вельдкамп запевнив: якщо Нетаньягу прибуде до Нідерландів, то буде заарештований. Крім того, країна також припинить "несуттєві" контакти з ізраїльським прем’єром.

Як зазначає NOS, наразі невідомо, як рішення МКС про ордер на арешт Нетаньягу вплине на заплановану поїздку міністра закордонних справ Нідерландів на Близький Схід. Також візит в Ізраїль планував лідер нідерландської ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс.

Як повідомляла "ДС", 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта. Їх звинувачують у "злочинах проти людяності" та "воєнних злочинах у секторі Гази".

В Ізраїлі ордери на арешт назвали "антисемітськими".