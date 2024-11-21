В Нидерландах заявили о готовности арестовать Нетаньяху

Нидерланды будут придерживаться ордера Международного уголовного суда (МУС) и арестуют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Йоава Галланта, если они приедут в страну, сообщает Деловая столица.

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп сказал во время выступления в парламенте со ссылкой на NOS.

По словам главы нидерландского МИД, "Нидерланды на 100% выполняют Римский статут", на основе которого функционирует Международный уголовный суд в Гааге.

Вельдкамп заверил: если Нетаньяху прибудет в Нидерланды, то будет арестован. Кроме того, страна также прекратит "несущественные" контакты с израильским премьером.

Как отмечает NOS, пока неизвестно, как решение МУС об ордере на арест Нетаньяху повлияет на запланированную поездку министра иностранных дел Нидерландов на Ближний Восток. Также визит в Израиль планировал лидер нидерландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс.

Как сообщалось, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Их обвиняют в "преступлениях против человечности" и "военных преступлениях в секторе Газы".

В Израиле ордер на арест назвали "антисемитским".