Республіканцям у Сенаті не вдалося завадити Байдену списати Україні $4,6 млрд
Сенат США не підтримав ініціативу сенатора Ренда Пола, який намагався заблокувати рішення президента Джо Байдена щодо списання половини боргу України за позикою, наданою як економічна допомога, повідомляє Укрінформ.
Голосування відбулося в ніч проти четверга.
Резолюцію сенатора-республіканця «Про незатвердження доповіді президента щодо заборгованості уряду України» підтримали лише 37 законодавців – представників Республіканської партії. Проти виступив 61 сенатор, двоє не голосували.
Як повідомлялося, у середу Державний департамент США підтвердив, що адміністрація Байдена зробила перший крок для скасування близько 4,6 млрд дол. боргу України.
Ці гроші були надані після ухваленого у квітні законопроєкту із пакетом допомоги Україні у понад 61 млрд дол. Документ передбачав виділення Україні близько 9,4 мільярда доларів у вигляді позик, які можуть бути списані, для економічної та бюджетної підтримки. Половину цієї суми президент США міг анулювати після 15 листопада.