Республиканцам в Сенате не удалось помешать Байдену списать Украине $4,6 млрд

Сенат США не поддержал инициативу сенатора Рэнда Пола, пытавшегося заблокировать решение президента Джо Байдена о списании половины долга Украины по ссуде, оказанной как экономическая помощь, сообщает Укринформ.

Голосование прошло в ночь на четверг. Резолюцию сенатора-республиканца «О неутверждении доклада президента о задолженности правительства Украины» поддержали только 37 законодателей – представителей Республиканской партии. Против выступил 61 сенатор, двое не голосовали.

Как сообщалось, в среду Государственный департамент США подтвердил, что администрация Байдена сделала первый шаг для отмены около 4,6 млрд. долларов.

Эти деньги были предоставлены после принятого в апреле законопроекта с пакетом помощи Украине более 61 млрд долл. Документ предусматривал выделение Украине около 9,4 миллиарда долларов в виде ссуд, которые могут быть списаны, для экономической и бюджетной поддержки. Половину этой суммы президент США мог аннулировать после 15 ноября.