Путін: РФ має право атакувати країни, які дозволили бити по її території

Воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що після того, як Україна завдала ударів західною далекобійною зброєю по території РФ, конфлікт набув "елементів глобального характеру", повідомляє Ділова столиця.

Про йшлося в заяві господаря Кремля, яку транслювали російські медіа.

Путін заявив, що Україна сама не може використовувати західну далекобійну зброю і їй для цього потрібна "пряма участь воєнних спеціалістів країн-виробників такої зброї". За його словами, оскільки по Росії випустили ракети виготовленні в США і Великобританії, то "регіональний конфлікт набув елементів глобального характеру".

Путін також заявив, що майбутнє розгортання Росією ракет середньої та малої дальності (таких як "Орєшнік", — "ред.") буде вирішуватися залежно від дій США і "їхніх сателітів".

"Об’єкти для ураження в ході майбутніх випробувань наших найновіших ракетних комплексів будуть визначатися нами на підставі загроз Російській Федерації. Ми вважаємо себе вправі застосовувати нашу зброю проти військових об’єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об’єктів. А у випадку ескалації воєнних дій будемо відповідати рішуче і дзеркально" , — сказав російський диктатор.

Нагадаємо, російський правитель Володимир Путін також заявив, що удар по Дніпру в ніч на 21 листопада було завдано новітньою ракетою середньої дальності "Орєшнік" в рамках експериментального пуску.