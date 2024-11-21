Путин: РФ имеет право атаковать страны, которые разрешили бить по ее территории

Военный преступник Владимир Путин заявил, что после того, как Украина нанесла удары западным дальнобойным оружием по территории РФ, конфликт приобрел "элементы глобального характера", сообщает Деловая столица.

Об том говорилось в заявлении хозяина Кремля, которое транслировали российские медиа.

Путин заявил, что Украина сама не может использовать западное дальнобойное оружие и ей для этого нужно "прямое участие военных специалистов стран-производителей такого оружия". По его словам, поскольку по России выпустили ракеты изготовлении в США и Великобритании, то "региональный конфликт приобрел элементы глобального характера".

Путин также заявил, что будущее развертывание Россией ракет средней и малой дальности (таких как "Орешник" , — "ред.") будет решаться в зависимости от действий США и "их сателлитов".

"Объекты для поражения в ходе будущих испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами на основании угроз Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации военных действий будем отвечать решительно и зеркально" , — сказал российский диктатор.

Напомним, российский правитель Владимир Путин также заявил, что удар по Днепру в ночь на 21 ноября был нанесен новейшей ракетой средней дальности "Орешник" в рамках экспериментального пуска.