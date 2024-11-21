У США кажуть, що РФ вдарила по Дніпру "експериментальною ракетою", але не МБР

Ракета, яку застосувала Росія для удару по Дніпру вранці 21 листопада, була "експериментальною балістичною ракетою середньої дальності", а не міжконтинентальною балістичною ракетою.﻿ Про це з посиланням на посадовця США передає телеканал CNN, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовника CNN, США знали про можливість використання експериментальної ракети й заздалегідь попередили Україну та інші країни про це. Він додав, що Росія, ймовірно, має лише "кілька таких експериментальних ракет".

Також посадовець США вказав, Україна зазнала "незліченної кількості атак" з боку Росії, зокрема й із використанням ракет зі "значно більшими боєголовками", ніж балістична ракета середньої дальності, запущена по Дніпру.

За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Але два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР.

Господар Кремля Владімір Путін у зверненні в четвер фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".