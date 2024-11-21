В США говорят, что РФ ударила по Днепру "экспериментальной ракетой", но не МБР

Ракета, которую применила Россия для удара по Днепру утром 21 ноября, была "экспериментальной баллистической ракетой средней дальности", а не межконтинентальной баллистической ракетой.﻿ Об этом со ссылкой на чиновника США передает телеканал CNN, сообщает Европейская правда.

По словам собеседника CNN, США знали о возможности использования экспериментальной ракеты и заранее предупредили Украину и другие страны об этом. Он добавил, что Россия, вероятно, имеет лишь "несколько таких экспериментальных ракет".

Также чиновник США указал, Украина подверглась "бесчисленному количеству атак" со стороны России, в том числе и с использованием ракет со "значительно большими боеголовками", чем баллистическая ракета средней дальности, запущенная по Днепру.

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Но два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.

Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении в четверг фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".