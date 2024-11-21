У Білому домі заявили про підготовку нових пакетів військової допомоги для України

Адміністрація США готує нові пакети допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, які оголосить впродовж ближчого часу.﻿ Про це заявила в четвер речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

«Вчора ми оголосили про те, що виділяємо черговий пакет допомоги, і ми продовжимо надавати цю допомогу» , - підкреслила Карін Жан-П’єр.

Вона наголосила, що чинна адміністрація США «хоче бути певною, що українці мають те, що їм потрібно на полі бою, аби дати відсіч агресії РФ».