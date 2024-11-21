В Белом доме заявили о подготовке новых пакетов военной помощи для Украины

Администрация США готовит новые пакеты помощи Украине в сфере безопасности и обороны, которые объявит в ближайшее время. Об этом заявила в четверг представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.

"Вчера мы объявили о том, что выделяем очередной пакет помощи, и мы продолжим оказывать эту помощь" , - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что действующая администрация США «хочет быть уверена, что у украинцев есть то, что им нужно на поле боя, чтобы дать отпор агрессии РФ».