США розкритикували ордери МКС на арешт Нетаньяху та Галанта

США «принципово відкидають» ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, які 21 листопада видав Міжнародний кримінальний суд, повідомляє Новое время.

У заяві Ради національної безпеки США йдеться про те, що вони занепокоєні «поспішним рішенням» МКС щодо видачі ордерів на арешт і процесуальними помилками, що викликають тривогу і призвели до такого рішення.

«Сполучені Штати чітко заявили, що МКС не має юрисдикції з цього питання» , — додали у відомстві.

Раніше США вітали рішення МКС видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та інших чиновників РФ за звірства, вчинені в Україні. Однак Вашингтон виступав проти переслідування судом Нетаньяху і Галанта.

США не ратифікували Римський статут, і вони не зобов’язані виконувати рішення МКС.

13 листопада Боррель запропонував ЄС призупинити політичний діалог з Ізраїлем через можливі порушення прав людини під час військової операції Ізраїлю в секторі Газа.

14 листопада Спеціальний комітет ООН заявив, що політика Ізраїлю в Газі «відповідає ознакам геноциду».

Спецкомітет занепокоєний тим, що Ізраїль «може використовувати голод як зброю під час війни та підтримує систему апартеїду» на Західному березі річки Йордан, зокрема у Східному Єрусалимі.

У документі також ідеться про те, що важкі умови в Секторі Гази призводять до зростання смертності серед цивільного населення, а також до збільшення випадків викиднів і мертвонароджень.

Після цього члени уряду Ізраїлю звинуватили суд у Гаазі в антисемітизмі після видачі ордерів на арешт. Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір заявив, що суд «довів, що він наскрізь антисемітський».