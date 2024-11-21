РФ готує можливий удар по Верховній Раді, нардепи скасували засідання - УП

У Верховній Раді скасували засідання, яке заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу, повідомляє Українська правда.

За даними співрозмовників УП, депутатів попередили про загрозу обстрілу та закликали обмежити присутність їх та їхніх сімей у межах урядового кварталу.

За словами Гончаренка, на засіданні планували провести годину запитань до уряду. Наступне засідання планується у грудні.

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Горішник".

Він також заявив, що надалі громадянських українців нібито попереджатимуть про застосування ракет середньої дальності.