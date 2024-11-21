РФ готовит возможный удар по Верховной Раде, нардепы отменили заседание - УП

В Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.﻿ Со ссылкой на собеседников среди нардепов, народного депутата Алексей Гончаренко в Telegram, сообщает Украинская правда.

По данным собеседников УП, депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.

По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание планируется в декабре.

Правитель России Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Он также заявил, что в дальнейшем гражданских украинцев якобы будут предупреждать о применении ракет средней дальности.