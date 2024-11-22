DeepState: Окупанти захопили Дальнє на Курахівському напрямку

У ніч проти 22 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області, повідомляє Українська правда.

Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього на Донеччині.

У ніч проти 20 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Нову Іллінку на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Ввечері 21 листопада Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку доби на Курахівському напрямку росіяни здійснили 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.