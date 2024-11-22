Трамп обрав нову кандидатуру на пост генерального прокурора США
Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Українська правда.
"Занадто довго Міністерство юстиції було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців. Цьому буде покладено край", – заявив він.
У своєму пості Трамп говорить, що "Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети – боротьби зі злочинністю та гарантування безпеки Америки".
"Я знаю Пем багато років – вона розумна, сильна і є палкою прихильницею політики "Америка перш за все". Вона чудово впорається на посаді генерального прокурора!", – зазначив Трамп.
Довідково: Пем Бонді має юридичну освіту, отриману в Стетсонському юридичному коледжі. Розпочала кар’єру як помічник прокурора в окрузі Гіллсборо.
Обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди з 2011 до 2019 року, ставши першою жінкою в історії штату на цій посаді.
У 2020 році Бонді була одним із захисників Дональда Трампа під час його першого процесу щодо імпічменту.
До 2024 року очолювала юридичний підрозділ Інституту політики, який підтримує Трампа.