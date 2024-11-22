Трамп выбрал новую кандидатуру на пост генерального прокурора США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает бывшего генерального прокурора Флориды Пэм Бонди на должность генерального прокурора США. Это произошло после того, как Мэтт Гейц отказался от должности.﻿﻿ Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает Украинская правда.

"Слишком долго Министерство юстиции было политизировано и использовалось как оружие против меня и других республиканцев. Этому будет положен конец" , – заявил он.

В своем посте Трамп говорит, что "Пэм изменит направление работы Министерства юстиции, вернув его к его истинной цели – борьбе с преступностью и обеспечению безопасности Америки".

"Я знаю Пэм много лет – она умная, сильная и является страстной сторонницей политики "Америка прежде всего". Она прекрасно справится на посту генерального прокурора!" , – отметил Трамп. ﻿

Справочно: Пэм Бонди имеет юридическое образование, полученное в Стетсонском юридическом колледже. Начала карьеру как помощник прокурора в округе Гиллсборо.

Занимала должность генерального прокурора Флориды с 2011 по 2019 год, став первой женщиной в истории штата на этой должности.

В 2020 году Бонди была одним из защитников Дональда Трампа во время его первого процесса по импичменту.

До 2024 года возглавляла юридическое подразделение Института политики, который поддерживает Трампа.