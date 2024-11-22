ISW: Путін, попри погрози, навряд чи готовий до ескалації
Військові аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заяви російського диктатора Володимира Путіна демонструють непослідовність у визначенні "червоних ліній", що ставить під сумнів його готовність до ескалації, повідомляє Українська правда.
Аналітики вважають, що Путін у своїй заяві від 21 листопада демонструє, що риторика Москви про ескалацію здебільшого залишається лише словами.
Нещодавні погрози Путіна були спрямовані проти західних країн, які дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по "російській території". Однак українські війська давно завдають ударів по окупованих територіях, які Кремль незаконно проголошує частиною Росії, включно з Кримом, анексованим у 2014 році. Аналітики зазначають, що Україна регулярно атакує Крим американськими ракетами ATACMS та британськими Storm Shadow, починаючи з квітня 2023 року.
Аналітики ISW зазначають, що риторика Кремля про "червоні лінії" постійно змінюється, що підриває її ефективність. Російська влада неодноразово погрожувала заходами у відповідь на підтримку Західними країнами України, але жодного разу не реалізувала обіцяного.
"Раніше Путін погрожував відплатою за надання Україні реактивної артилерії, танків, бойових літаків і можливості завдавати ударів по Росії, але щоразу змінював орієнтири, коли Захід кидав виклик його блефу", – йдеться у звіті.
Ключові висновки
- Президент Росії Владімір Путін активізував свою кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на Україну та її західних партнерів, здійснивши 21 листопада демонстративний удар балістичними ракетами по Україні з використанням боєголовок з множинним падінням елементів, що повертаються в атмосферу.
- Путін прямо пригрозив, що Росія може напасти на західні країни, які підтримують українські удари вглиб території Росії, і риторично пов'язав удар балістичними ракетами 21 листопада з російським ядерним потенціалом - помітна активізація існуючої російської інформаційної операції, яка має на меті використовувати відкриті погрози і брязкання ядерними шаблями, щоб перешкодити подальшій військовій підтримці України з боку Заходу.
- Заява Путіна від 21 листопада демонструє, що постійне брязкіт зброєю з боку Москви здебільшого залишається на рівні слів.
- Ні удар балістичною ракетою "Орєшнік", ні заява Путіна від 21 листопада не свідчать про значні зміни в російському військовому потенціалі або ймовірності застосування ядерної зброї.
- Кремль продовжує демонструвати свою повну готовність використовувати перспективу "переговорів" з Україною і Заходом для остаточного знищення української держави, незважаючи на зусилля президента Росії Владіміра Путіна позиціонувати себе як такого, що схильний до мирних переговорів.
- За повідомленнями, північнокорейські війська тренуються разом з російськими підрозділами морської піхоти і повітряно-десантними військами (ВДВ).
- Якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в тих же штурмових діях у складі піхоти з високим рівнем смертності, в яких застосовується більшість російського особового складу, то здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати досвід ведення бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно послабиться.
- Російські війська дещо просунулися в Курській області на південний схід від населеного пункту Суджа.
- Українські війська просунулися на північ від Вугледара. Натомість російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, в Торецьку, на південний схід від Курахового, на північний схід від Вугледара і, ймовірно, просунулися на північний схід від Великої Новосілки.
- Державна Дума Росії ухвалила трирічний федеральний бюджет з рекордними витратами на оборону на 2025-2027 роки.