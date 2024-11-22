ISW: Путин, несмотря на угрозы, вряд ли готов к эскалации

Военные аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что заявления российского диктатора Владимира Путина демонстрируют непоследовательность в определении "красных линий", что ставит под сомнение его готовность к эскалации, сообщает Украинская правда.

Аналитики считают, что Путин в своем заявлении от 21 ноября демонстрирует, что риторика Москвы об эскалации в основном остается только словами.

Недавние угрозы Путина были направлены против западных стран, которые позволили Украине наносить дальнобойные удары по "российской территории". Однако украинские войска давно наносят удары по оккупированным территориям, которые Кремль незаконно провозглашает частью России, включая Крым, аннексированный в 2014 году. Аналитики отмечают, что Украина регулярно атакует Крым американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, начиная с апреля 2023 года.

Аналитики ISW отмечают, что риторика Кремля о "красных линиях" постоянно меняется, что подрывает ее эффективность. Российские власти неоднократно угрожали ответными мерами в ответ на поддержку Западными странами Украины, но ни разу не реализовали обещанного.

"Ранее Путин угрожал возмездием за предоставление Украине реактивной артиллерии, танков, боевых самолетов и возможности наносить удары по России, но каждый раз менял ориентиры, когда Запад бросал вызов его блефу" , – говорится в сообщении.

Ключевые выводы