ISW: Путин, несмотря на угрозы, вряд ли готов к эскалации
Военные аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что заявления российского диктатора Владимира Путина демонстрируют непоследовательность в определении "красных линий", что ставит под сомнение его готовность к эскалации, сообщает Украинская правда.
Аналитики считают, что Путин в своем заявлении от 21 ноября демонстрирует, что риторика Москвы об эскалации в основном остается только словами.
Недавние угрозы Путина были направлены против западных стран, которые позволили Украине наносить дальнобойные удары по "российской территории". Однако украинские войска давно наносят удары по оккупированным территориям, которые Кремль незаконно провозглашает частью России, включая Крым, аннексированный в 2014 году. Аналитики отмечают, что Украина регулярно атакует Крым американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, начиная с апреля 2023 года.
Аналитики ISW отмечают, что риторика Кремля о "красных линиях" постоянно меняется, что подрывает ее эффективность. Российские власти неоднократно угрожали ответными мерами в ответ на поддержку Западными странами Украины, но ни разу не реализовали обещанного.
"Ранее Путин угрожал возмездием за предоставление Украине реактивной артиллерии, танков, боевых самолетов и возможности наносить удары по России, но каждый раз менял ориентиры, когда Запад бросал вызов его блефу", – говорится в сообщении.
Ключевые выводы
- Президент России Владимир Путин активизировал свою кампанию рефлексивного контроля, направленную на Украину и ее западных партнеров, осуществив 21 ноября демонстративный удар баллистическими ракетами по Украине с использованием боеголовок с множественным падением элементов, возвращающихся в атмосферу.
- Путин прямо пригрозил, что Россия может напасть на западные страны, которые поддерживают украинские удары вглубь территории России, и риторически связал удар баллистическими ракетами 21 ноября с российским ядерным потенциалом - заметная активизация существующей российской информационной операции, которая имеет целью использовать открытые угрозы и бряцание ядерными саблями, чтобы помешать дальнейшей военной поддержке Украины со стороны Запада.
- Заявление Путина от 21 ноября демонстрирует, что постоянное бряцание оружием со стороны Москвы по большей части остается на уровне слов.
- Ни удар баллистической ракетой "Орешник", ни заявление Путина от 21 ноября не свидетельствуют о значительных изменениях в российском военном потенциале или вероятности применения ядерного оружия.
- Кремль продолжает демонстрировать свою полную готовность использовать перспективу "переговоров" с Украиной и Западом для окончательного уничтожения украинского государства, несмотря на усилия президента России Владимира Путина позиционировать себя как склонного к мирным переговорам.
- По сообщениям, северокорейские войска тренируются вместе с российскими подразделениями морской пехоты и воздушно-десантными войсками (ВДВ).
- Если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в тех же штурмовых действиях в составе пехоты с высоким уровнем смертности, в которых применяется большинство российского личного состава, то способность Северной Кореи усваивать и интегрировать опыт ведения боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ослабнет.
- Российские войска несколько продвинулись в Курской области к юго-востоку от населенного пункта Суджа.
- Украинские войска продвинулись на север от Угледара. В то же время российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Кременной, на юго-восток от Часового Яра, в Торецке, на юго-восток от Курахово, на северо-восток от Угледара и, вероятно, продвинулись на северо-восток от Великой Новоселки.
- Государственная Дума России приняла трехлетний федеральный бюджет с рекордными расходами на оборону на 2025-2027 годы.