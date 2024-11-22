Курс валют НБУ на 22 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 22 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 21 листопада виріс до рівня 41.2860 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 43.4659 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 52.1855 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.7512 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 10.0090 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,286 000
|EUR
|Євро
|43.465 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.185 500
|CHF
|Швейцарський франк
|46.751 200
|PLN
|Польський злотий
|10.009 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.