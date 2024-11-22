Курс валют НБУ на 22 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 22 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 21 листопада виріс до рівня 41.2860 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.4659 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 52.1855 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.7512 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 10.0090 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,286 000 EUR Євро 43.465 900 GBP Фунт стерлінгів 52.185 500 CHF Швейцарський франк 46.751 200 PLN Польський злотий 10.009 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.