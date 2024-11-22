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Курс валют НБУ на 22 листопада

Курс валют НБУ на 22 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 22 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 21 листопада виріс до рівня 41.2860 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.4659 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 52.1855 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 46.7512 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 10.0090 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,286 000 +0.0327
EUR Євро 43.465 900 --0.0976
GBP Фунт стерлінгів 52.185 500 --0.0742
CHF Швейцарський франк 46.751 200 +0.1162
PLN Польський злотий 10.009 000 --0.0493

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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