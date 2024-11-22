До Києва прибув міністр закордонних справ Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вранці у п'ятницю, 22 листопада, прибув з візитом до Києва, повідомляє Європейська правда.

Ліпавський зазначив, що в ході своєї поїздки хоче дізнатись, "як українці справляються з бомбардуваннями, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці".

"Я буду обговорювати все це тут" , – зазначив глава чеського МЗС.

Ліпавський раніше заявляв, що наразі ніхто не знає, чи припинить новообраний президент США Дональд Трамп допомогу Україні, але і в разі такого рішення він не зробить цього раптово.