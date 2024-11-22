В Киев прибыл министр иностранных дел Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский утром в пятницу, 22 ноября, прибыл с визитом в Киев, сообщает Европейская правда.

Липавский отметил, что в ходе своей поездки хочет узнать, "как украинцы справляются с бомбардировками, как работают чешские проекты на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы".

"Я буду обсуждать все это здесь" , – отметил глава чешского МИД.

Липавский ранее заявлял, что пока никто не знает, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине, но и в случае такого решения он не сделает этого внезапно.