В Киев прибыл министр иностранных дел Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский утром в пятницу, 22 ноября, прибыл с визитом в Киев, сообщает Европейская правда.
Липавский отметил, что в ходе своей поездки хочет узнать, "как украинцы справляются с бомбардировками, как работают чешские проекты на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы".
"Я буду обсуждать все это здесь", – отметил глава чешского МИД.
Липавский ранее заявлял, что пока никто не знает, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине, но и в случае такого решения он не сделает этого внезапно.