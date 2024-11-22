Байден різко відреагував на ордер МКС на арешт прем'єра Ізраїлю
Президент США Джо Байден різко відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Заяву Байдена наводить пресслужба Білого дому, повідомляє Європейська правда.
Американський президент назвав "обурливим" рішення МКС щодо ордерів на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.
"Дозвольте мені ще раз чітко заявити: на що б не натякав МКС, між Ізраїлем і ХАМАС немає рівнозначності – жодної", – підкреслив він.
Байден додав, що США завжди будуть стояти на боці Ізраїлю проти загроз його безпеці.
Напередодні стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.