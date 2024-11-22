Байден резко отреагировал на ордер МУС на арест премьера Израиля

Президент США Джо Байден резко отреагировал на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Заявление Байдена приводит пресс-служба Белого дома, сообщает Европейская правда.

Американский президент назвал "возмутительным" решение МУС по ордерам на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

"Позвольте мне еще раз четко заявить: на что бы ни намекал МУС, между Израилем и ХАМАС нет равнозначности – никакой" , – подчеркнул он.

Байден добавил, что США всегда будут стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности.

Накануне стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.