Генсек НАТО зустрінеться з Трампом та обговорить стратегію щодо України – WP

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте найближчим часом збирається зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити стратегію переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України. Про це йдеться у публікації журналіста The Washington Post Девіда Ігнатіуса, який посилається на неназваних посадовців, повідомляє Європейська правда.

Як зазначає журналіст, зустріч Рютте з Трампом відбудеться у маєтку обраного президента в Мар-а-Лаго.

Неназваний німецький посадовець розповів журналісту, що послання Рютте полягатиме в тому, що інтересам Трампа і Європи слугуватиме "справедливий і міцний мир", який не заохочуватиме російську агресію і забезпечить надійні гарантії безпеки для України.

Співрозмовник розповів, що Рютте намагатиметься переконати Трампа, що погана угода щодо України зашкодить йому самому, так сильно як і Європі.

"Майте на увазі, що ви повинні вирішити питання України таким чином, щоб воно не переслідувало вас під час вашого президентського терміну" , – так німецький посадовець описав послання Трампу.

Низка інших європейських посадовців поділились очікуваннями, що саме Рютте стане головним європейським переговірником з Трампом.