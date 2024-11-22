Орбан відреагував на заяву Путіна про "Орєшнік": Це не порожні слова

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вчорашня заява господаря Кремля Владіміра Путіна щодо застосування ракети середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні має сприйматись серйозно на Заході, повідомляє Європейська правда.

За його словами, це стало відповіддю на дозвіл США застосовувати ракети ATACMS для ударів по РФ.

"Існує припущення, що ці ракети не могли бути націлені без допомоги американських експертів, саме тому росіяни відреагували несподівано і сильно" , – каже угорський прем’єр.

Він також переконаний, що коли Путін щось заявляє – "це не пусті слова, це має вагу і наслідки".

Орбан стверджує, що слова Путіна про те, що країни, які надають Україні далекобійне озброєння, можуть стати цілями російських ударів, також не є "комунікаційним трюком".

Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Він також підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS і Storm Shadow для ударів по території Росії, і пообіцяв відповісти "рішуче та дзеркально".