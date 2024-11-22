Орбан отреагировал на заявление Путина об "Орешнике": Это не пустые слова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вчерашнее заявление хозяина Кремля Владимира Путина о применении ракеты средней дальности "Орешник" для удара по Украине должно восприниматься серьезно на Западе, сообщает Европейская правда.

По его словам, это стало ответом на разрешение США применять ракеты ATACMS для ударов по РФ.

"Существует предположение, что эти ракеты не могли быть нацелены без помощи американских экспертов, именно поэтому россияне отреагировали неожиданно и сильно" , – говорит венгерский премьер.

Он также убежден, что когда Путин что-то заявляет – "это не пустые слова, это имеет вес и последствия".

Орбан утверждает, что слова Путина о том, что страны, которые предоставляют Украине дальнобойное вооружение, могут стать целями российских ударов, также не являются "коммуникационным трюком".

Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Он также подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории России, и пообещал ответить "решительно и зеркально".