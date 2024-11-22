Окупанти атакували передмістя Краматорська: одна людина загинула
Російські війська вранці 22 листопада завдали удару по селищу Красноторка на околиці Краматорська Донецької області, у результаті чого одна людина загинула, двоє людей були бли поранені. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Українська правда.
"Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні вранці. За попередньою інформацією, відбулося 6 ударів", – повідомив він.
За його словами, на місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюють.