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Окупанти атакували передмістя Краматорська: одна людина загинула

Окупанти атакували передмістя Краматорська: одна людина загинула
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Російські війська вранці 22 листопада завдали удару по селищу Красноторка на околиці Краматорська Донецької області, у результаті чого одна людина загинула, двоє людей були бли поранені.﻿﻿ Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Українська правда.

"Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні вранці. За попередньою інформацією, відбулося 6 ударів", – повідомив він.

За його словами, на місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюють.

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