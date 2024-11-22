Окупанти атакували передмістя Краматорська: одна людина загинула

Російські війська вранці 22 листопада завдали удару по селищу Красноторка на околиці Краматорська Донецької області, у результаті чого одна людина загинула, двоє людей були бли поранені.﻿﻿ Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Українська правда.

"Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні вранці. За попередньою інформацією, відбулося 6 ударів" , – повідомив він.

За його словами, на місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюють.