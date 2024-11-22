Оккупанты атаковали пригород Краматорска: один человек погиб
Российские войска утром 22 ноября нанесли удар по поселку Красноторка на окраине Краматорска Донецкой области, в результате чего один человек погиб, два человека были близки ранены. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Украинская правда.
"Поселок попал под вражеский огонь сегодня утром. По предварительной информации, произошло 6 ударов", – сообщил он.
По его словам, на месте работают все ответственные службы, точные последствия обстрела устанавливают.