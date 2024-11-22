Оккупанты атаковали пригород Краматорска: один человек погиб

Российские войска утром 22 ноября нанесли удар по поселку Красноторка на окраине Краматорска Донецкой области, в результате чего один человек погиб, два человека были близки ранены.﻿﻿ Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Украинская правда.

"Поселок попал под вражеский огонь сегодня утром. По предварительной информации, произошло 6 ударов" , – сообщил он.

По его словам, на месте работают все ответственные службы, точные последствия обстрела устанавливают.