Шмигаль: Україна отримає 4,8 млрд доларів від Світового банку

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Економічна правда.

За його словами, ці кошти фінансуватимуться США та партнерами. Гроші будуть направлені на соціальні та гуманітарні програми.

Шмигаль нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала понад 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,1 мільярда доларів наприкінці грудня.