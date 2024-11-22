Шмыгаль: Украина получит 4,8 млрд долларов от Всемирного банка

Правительство приняло решение, которое позволит Украине получить 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

По его словам, эти средства будут финансироваться США и партнерами. Деньги будут направлены на социальные и гуманитарные программы.

Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Напомним, Украина рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов в конце декабря.