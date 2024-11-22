Київ скликає Раду Україна-НАТО через удар РФ експериментальною ракетою
Наступне засідання Ради Україна-НАТО, на якому, ймовірно, розглядатиметься ситуація, що склалася після застосування Росією проти України балістичної ракети середнього радіуса дії, відбудеться 26-го листопада на рівні послів, повідомляє Укрінформ.
Таку інформацію кореспондент видання отримав від офіційного представника Альянсу.
"За запитом України НАТО проведе зустріч Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі НАТО у вівторок, 26 листопада 2024 року. Зустріч буде проведена на рівні послів", - сказало джерело.
У Представництві України при НАТО підтвердили, що дійсно опрацьовується організація такої зустрічі Ради Україна-НАТО та визначається її порядок денний.
Як повідомлялося, Рада Україна-НАТО є представницьким форумом для консультацій між союзниками і Україною щодо безпекових питань, які являють взаємний інтерес, у тому числі щодо подій, пов’язаних із російською війною проти України.