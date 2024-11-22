Киев созывает Совет Украина-НАТО из-за удара РФ экспериментальной ракетой

Следующее заседание Совета Украина-НАТО, на котором, вероятно, будет рассматриваться ситуация, сложившаяся после применения Россией против Украины баллистической ракеты среднего радиуса действия, состоится 26 ноября на уровне послов, сообщает Укринформ.

Такую информацию корреспондент издания получил от официального представителя Североатлантического союза.

"По запросу Украины НАТО проведет встречу Совета Украина-НАТО в штаб-квартире НАТО во вторник, 26 ноября 2024 года. Встреча будет проведена на уровне послов" , - сказал источник.

В Представительстве Украины при НАТО подтвердили, что действительно прорабатывается организация такой встречи Совета Украина-НАТО и определяется ее повестка дня.

Как сообщалось, Совет Украина-НАТО является представительным форумом для консультаций между союзниками и Украиной по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес, в том числе о событиях, связанных с российской войной против Украины.