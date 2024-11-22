Bloomberg: Ділова активність в єврозоні несподівано скоротилася

Ділова активність в єврозоні несподівано скоротилася в листопаді, що свідчить про шкоду, завдану політичним хаосом та посиленням розбіжностей щодо торгівлі.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Композитний індекс менеджерів із закупівель S&P Global знизився до 48,1 з 50 у жовтні, знову опустившись нижче рівня, який відділяє зростання від спаду.

Зазначається, що аналітики не очікували змін і були особливо здивовані різким погіршенням ситуації у сфері послуг, де активність впала вперше з січня.

Такі цифри посилять занепокоєння щодо перспектив європейської економіки, яка вже перебуває під загрозою через крах уряду Німеччини, фіскальні проблеми Франції та торгові тарифи, які можуть з'явитися після повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Хоча валовий внутрішній продукт у третьому кварталі перевершив очікування, що значною мірою розвіяло сподівання на подальше зниження ставок ЄЦБ, нові дані відроджують ці сподівання.

Нагадаємо, євро впав до найнижчого рівня за останні два роки, оскільки трейдери роблять ставку на те, що Європейський центральний банк буде змушений агресивно знижувати процентні ставки, щоб підтримати економіку регіону.