Меркель: Путін не одразу планував напасти на Україну

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що лідер РФ Владімір Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду на поведінку Заходу. Про це Меркель сказала в інтерв’ю виданню Spiegel з нагоди виходу її мемуарів, повідомляє Європейська правда.

Меркель відповідала на запитання про те, чи у Путіна від самого початку був план агресії, чи російський лідер радикалізувався поступово. На думку Меркель, Путін завжди мав диктаторські риси, і його самовпевненість часто дратувала її.

"Але я не вірю, що коли він прийшов до влади у 2000 році, він вже планував одного дня напасти на Україну. Скоріше, це розвиток подій, в якому ми на Заході також повинні запитати себе, чи завжди ми все робили правильно", – зауважила колишня канцлерка.

Вона сказала, що не має однозначної відповіді на питання про те, чи робив Захід "усе правильно". Але було б краще, якби єдність Заходу була більшою. "Ми не були настільки сильними, наскільки могли б бути", – визнала Меркель.

При цьому вона відкинула критику того, що сама безпосередньо завадила прокладанню шляху для вступу України до НАТО в Бухаресті у 2008 році.