Білорусь може бути причетна до створення "Кедра", яким РФ атакувала Дніпро - "Гаюн"

Білорусь може бути причетною до розробки російського ракетного комплексу "Кедр". Ним Росія атакувала Дніпро 21 листопада. З посиланням на "Беларускі Гаюн", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

У Головному управління розвідки Міноборони повідомили, що до розробки комплексу залучили декілька російських підприємств, серед них федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барікади" у Волгограді.

Як зазначає моніторингова група, це російське підприємство є одним з головним отримувачів продукції "Мінського заводу колісних тягачів".

За даними ЗМІ, за дев'ять місяців 2024 року білоруський завод направив оборонним підприємствам Росії 200 вагонів з колісною технікою та комплектуючими. "Беларускі Гаюн" зазначає, що Білорусь постачала у першу чергу шасі для різної техніки.

Щодо волгоградського "Титан-Барікади", то білоруський завод відправив 36 вагонів з технікою і комплектуючими.

"Таким чином, є вагомі підстави вважати, що шасі білоруського МЗКТ цілком могло бути використане для розробки ракетного комплексу "Кедр"" , - зазначають аналітики.

У четвер, 21 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру новою ракетою. Спершу Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила міжконтинентальну балістичну ракету.

Пізніше ввечері російський диктатор Путін заявив, що армія РФ здійснила випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орєшнік". У США зазначають, що "Орєшнік" виготовлений на базі ракети "Рубєж".

У ГУР Міноборони повідомили, що окупанти вдарили по Дніпру з ракетного комплексу "Кедр". Підльотний час ракети з Астраханської області до міста склав 15 хвилин, а швидкість на кінцевій ділянці траєкторії - понад 11 махів.

Українська розвідка також зазначає, що РФ може мати до 10 одиниць нової балістичної ракети.